Петиция о легализации однополых браков набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте президента Украины.

Это случилось с большим запасом - за 56 дней до окончания срока голосования. Теперь, согласно установленному порядку, петицию должен рассмотреть Зеленский.

"В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - пишет автор петиции Анастасия Совненко.

Напомним, что защита ЛГБТ была важным пунктом Стамбульской конвенции, недавно ратифицированной Верховной Радой.

"Страна" подробно анализировала, что значит ратификация Радой Стамбульской конвенции и почему парламент принял это решение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.