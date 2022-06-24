Польские геи запретили российским организованное участие в ЛГБТ-параде, который должен состояться в Варшаве.

Об этом сообщил российский оппозиционный журналист Ренат Давлетгильдеев в Фейсбуке.

Сам журналист собирался принять участие в шествии с российской символикой. Но, по его словам, геям из России предложили участвовать в параде лишь как частным лицам – без собственной символики.

"Собирался в Варшаву на прайд. Но организаторы - внимание - запретили российских геев. Ни флагов (даже свободной России, что уточнили отдельно), ни лозунгов. Приезжайте, мол, как частные лица, если хотите. Но никаких колонн. А если собирались идти компанией - лучше распределитесь по маршу, чтобы никто вас ненароком за организованную группу русских не принял", - написал он.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11 со своего сайта.

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