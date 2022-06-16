Президент США Джо Байден заявил, что в его администрации представителей ЛГБТ больше, чем во всех предыдущих, вместе взятых.

Об этом он сказал 15 июня во время приема в честь месяца гордости и посвященным ЛГБТ мероприятиям в Белом доме.

"Да, это именно то, что я имел в виду", - отреагировал он на смех, раздавшийся вслед за этим заявлением.

"Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть", - добавил Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция США задержала три десятка подозреваемых праворадикальных активистов, которые, как считают правоохранительные органы, готовили беспорядки на ЛГБТ-параде в штате Айдахо. По заявлению полиции, группа направлялась на прайд в городском парке Кёр-д'Ален. Мероприятие включало парад и выступления местных музыкантов, танцоров и дрэг-артистов.

Также мы писали, что в Киеве проводят выставку, посвященную военной и волонтерской деятельности представителей ЛГБТ. Соорганизатор выставки Оксана Солонская рассказала, что статистики по геям и лесбиянками в рядах ВСУ нет, ведь многие из них еще не сделали каминг-аут.