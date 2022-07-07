7 июля полицейские и военные нагрянули на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Отдыхающие от них убегали в чем мать родила.

Соответствующие видео появились в сети. На них видно, как в палаточный городок пришли полицейские, а от них разбегаются обнаженные люди.

Шипот - водопад в Карпатах, куда летом традиционно съезжаются неформалы, хиппи, представители разных субкультур, нудисты. Главное событие сезона - костер на Ивана Купала. Многие приезжают на водопад именно к этому событию, которое длится с 7 по 10 июля.

Напомним, что ранее на Закарпатье женщины не пускали в село военных, которые прибыли для вручения повесток.

А в Киеве на озере Вырлица парень вплавь спасался от полицейских, которые приехали вручать ему повестку.

Также мы писали, что во Львове начали вручать повестки в армию возле церквей. Об этом сообщали священники.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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