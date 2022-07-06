На Закарпатье женщины не пропустили в село военных, которые прибыли для вручения повесток их мужчинам.

Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

На подмогу военным подтянулась полиция.

В мае "Страна" рассказывала, как в городе Хуст Закарпатской области местные женщины штурмовали военкомат, протестуя против, что их мужей из теробороны хотели отправить на фронт.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.