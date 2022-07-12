Петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

В записке к петиции автор поясняет, что Екатерина II нанесла большой вред украинской государственности и культуре и сам факт установки этого памятника был ошибкой. Чтобы вывести Одессу из зоны российского культурного влияния предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива.

"Таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам:

Отказ от печально известного российского наследия и громкое заявление, что Одесса – это не какой-то провинциальный городок российской империи. Что Одесса не является частью русской культуры, а имеет свою культуру и чувство юмора.

Четкий сигнал Украины о поддержке ЛГБТ-сообщества. Это весело и смешно. Фигура Билли Херрингтона имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом" - говорится в обосновании петиции.

Билли Херрингтон - американский актер низкобюджетных гей-порнофильмов 90-х. В 2000-х, уже после завершения карьеры стал одним из главных героев мемов про "Гачимучи" - пародии и клипы с использованием фрагментов порнороликов с накачанными актерами и низкопробными сценариями.

Напомним, что ранее 25 тысяч голосов набрала петиция о легализации однополых браков.

А также, что на сайте президента появилась петиция, где Зеленского просят легализовать производство порно в Украине.