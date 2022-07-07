В Переяславе снесли памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Фото
В Переяславе Киевской области снесли монумент, посвященный 300-летию воссоединения Украины и России.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Телеграм-канале.
Демонтировали памятник по решению громады и органов местного самоуправления.
Памятник демонтировали по решению громады и органа местного самоуправления. Монумент установили 25 мая 1982 года в честь 325-летия Переяславской рады, которая соединила Украину с Россией.
Ранее мы писали, что в Черниговской области решили демонтировать монумент "Три сестры" на границе с РФ и Беларусью. До этого монумент считался памятником истории и носил охранный номер 574-Чр.
Также сообщали, что в Киеве демонтируют 32 памятника деятелям советских времен.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.
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