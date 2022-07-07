В Переяславе Киевской области снесли монумент, посвященный 300-летию воссоединения Украины и России.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Телеграм-канале.

Демонтировали памятник по решению громады и органов местного самоуправления.

Памятник демонтировали по решению громады и органа местного самоуправления. Монумент установили 25 мая 1982 года в честь 325-летия Переяславской рады, которая соединила Украину с Россией.

Ранее мы писали, что в Черниговской области решили демонтировать монумент "Три сестры" на границе с РФ и Беларусью. До этого монумент считался памятником истории и носил охранный номер 574-Чр.

Также сообщали, что в Киеве демонтируют 32 памятника деятелям советских времен.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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