Президента Украины просят легализировать порно и эротику в Украине. Соответствующая петиция появилась на сайте электронных петиций.

Авторы петиции говорят, что сейчас те, кто хочет, могут уехать в другую страну и там беспрепятственно заниматься производством порно, что ограничивает развитие в Украине этой высокодоходной отрасли.

При этом сейчас закон дает широкий простор для трактовки, а значит и для коррупции.

Также отмечается, что после легализации порно киберполиция перестанет ловить "преступниц" в интернете, которые организуют трансляции через веб-камеры. И что это "идеальный шанс принести деньги в украинский бюджет".

Петиция собрала уже 2800 подписей.

Напомним, в конце июня в сети обсуждали очередной скандал - Полтавский суд дал 3 года условно жительнице Харькова за продажу интимных фото и видео в Telegram-каналах. Ее осудили за распространение материалов порнографического характера.

В личной переписке за доступ к фото и видео харьковчанка просила от 300 до 500 гривен. Она просила сбросить деньги ей на карту. Всего следствию удалось доказать восемь таких случаев.

А жительница Николаевской области снимала порно со своими дочками 9 и 11 лет и продавала его в Австралию. Там ею заинтересовалась местная полиция, которая обратилась к украинским коллегам.

Женщина действовала вместе со своей 17-летней знакомой, с которой они придумывали сценарии сексуальных сцен и заставляли детей участвовать в съемках.