Украинские интернет-маркетологи "пробились" к российской аудитории через порносайты. Именно так получилось донести до россиян украинскую точку зрения на войну.

Об этом пишет издание The Guardian.

Идею продвигать информацию через порноресурсы выдвинула владелица столичного рекламного агентства Настя Байдаченко. По ее словам, обычные способы продвижения проукраинских роликов - через Google или Facebook - для РФ и Беларуси не срабатывали, поскольку в России ввели закон о фейках и представительства этих платформ в России не хотели нести ответственность.

Тогда Байдаченко нашла другой путь: через онлайн-казино и порносайты. Эти площадки были идеальными. У них небольшая модерация, огромная аудитория и невысокая цена рекламы.

The Guardian пишет, что Байдаченко была не единственной, кто так размещал проукраинскую рекламу в России. Ее агентство стало частью более крупной сети, через которую начали поступать деньги.

Байдаченко считает, что их реклама дошла до десятков миллионов российских интернет-пользователей. По ее мнению, сопротивление войне со стороны матерей российских солдат отчасти связано с кампанией, которую она осуществила через порносайты.

Отметим, что недавно Роскомнадзор ввёл запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

Ранее "Страна" писала, что российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Google и Meta, отключив рекламу в России, тем самым лишили оппозицию возможности вести антивоенные кампании.