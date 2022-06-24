Полтавский суд приговорил к трем годам условно жительницу Харькова, которая продавала свои откровенные фото и видео в Telegram-каналах. Ее осудили за распространение материалов порнографического характера.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестр судебных решений.

Дело завели еще в прошлом году. По данным следствия, девушка снимала фото и видео на телефон, а затем размещала на трех закрытых Telegram-каналах. Ссылку на них она разместила в Instagram.

В личной переписке за доступ к фото и видео харьковчанка просила от 300 до 500 гривен. Она просила сбросить деньги ей на карту. Всего следствию удалось доказать восемь таких случаев.

Порно-материалы хранились в "Айфоне" девушки. Также при обыске у нее обнаружили секс-игрушки, маску, хлыст, несколько банковских карточек. Телефон и карты суд постановил вернуть, секс-реквизит - уничтожить. Также осужденной нужно будет заплатить 12 тысяч гривен, как возмещение стоимости экспертизы, которая определила, носят ли снимки и видео порнографический характер.

Напомним, что ранее мы писали, как во Львове суд оштрафовал львовянина на 17 тысяч гривен за публикацию порно фотографии своей девушки в чате ОСМД.

А также, что в Ивано-Франковске массажист записывал на видео секс с клиентками и выкладывал на платных сайтах.