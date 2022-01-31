В Ивано-Франковске полиция задержала 27-летнего массажиста, который занимался сексом с клиентками и записывал интим на видео, после чего публиковал ролики на платных сайтах для взрослых.

Об этом говорится в сюжете телекомпании "ТРК 3-Студия".

По данным журналистов, молодой мужчина арендовал квартиры, где делал массаж женщинам. С некоторыми клиентками он вступал в половую связь и снимал секс на видео.

По словам начальника отдела миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Юрия Довгана, женщины о съемках интимного видео знали, но согласия на распространение роликов в интернете они, как уверяют, не давали.

"Женщины приходили к нему. И те, с которыми у него складывались более-менее личные отношения, он снимал видео с их добровольного согласия. Они утверждают, что не давали ему разрешения распространять это в интернете. Они думали, это для какой-то частной коллекции", - сказал Довган.

Задержанный объяснил, что публиковал видео из-за возникших материальных затруднений.

Полиция сообщила, что вышла на массажиста после того, как нашла порнографическое видео во время мониторинга сети.

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