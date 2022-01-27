В Киеве задержали женщину и ее сожителя за изготовление детской порнографии и развращение несовершеннолетних. Причем пара снимала в порно родных детей женщины.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

На преступников вышли благодаря сотрудничеству с правоохранителями Австралии. Оттуда поступила информация о развращении малолетних девочки и мальчика, а также создании и распространении в интернете порнографических фото- и видеоматериалов с их участием. Следствие установило, что противоправный контент производится на территории Украины.

Уже украинским стражам порядка удалось идентифицировать детей, изображенных на фото- и видео материалах. Ими оказались 14-летний мальчик и его 13-летняя сестра, проживающие на территории Кировоградской области.

Также правоохранители выяснили, что развращение детей происходило длительное время, в разное время суток (в том числе и ночью) и к этим противоправным действиям могут быть причастны мужчина и женщина.

Злоумышленники принуждали детей к участию в создании фото- видео файлов в сексуальных образах, с моделированием сексуального поведения, с демонстрацией их половых органов. А в подтверждение подлинности фотоматериалов указывали дату их создания.

В итоге правоохранители вышли на 34-летнюю мать детей и ее 35-летнего сожителя.

26 января прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева и следователи полиции провели обыски у злоумышленников и провели их задержание. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами сексуального характера с участием детей.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в изготовлении, распространении и сбыте порнографии с участием малолетних детей, а также в совершении в отношении них действий сексуального характера (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. .301-1 УК Украины).





Злоумышленники живут в жутковатых условиях

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