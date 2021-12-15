В этом году Украина вошла в топ-20 стран, которые чаще всего используют один из самых популярных порносайтов мира Pornhub. Среди самых популярных запросов жителей нашей страны "секс", "русское домашнее" и "лесби".

Об этом свидетельствует рейтинг Pornhub.

Хотя порносайт англоязычный, украинцы часто вводят запрос на русском языке.

Пользователи из украины чаще всего ищут "секс", "русское домашнее" и "лесби".

Среди самых популярных у украинцев категорий - "Milf" (mother I'd like to f@ck - мамочка с которой я бы хотел "переспать"), "хентай", бдсм, "анал", "зрелые" и "русские".

"В 2021 году количество поисковых запросов с использованием кириллицы резко увеличилось, а термины, означающие "жесткий", "сквирт", "минет" и "массаж", стали самыми популярными в локализованных поисках. Среди популярных кириллических слов были "крупный план" (+ 241%), "рогоносец" (+ 224%) и "огромные сиськи" (+ 172%)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в сравнении с остальным миром, украинские посетители на 728% относительно средний значений стали просматривать категорию "Russian", на + 157% чаще смотрят видео "Фистинг" и на 112% чаще - видеоролики "Вечеринки".

Среди украинцев наибольшая доля людей возрастом 65+, смотрящих порно.

Так, в среднем число людей, смотрящих порно в возрасте 65+ по миру составляет 7%, в то время как в среди украинских пользователей Pornhub таких аж 13% от всей аудитории.

Также среди украинских зрителей Pornhub много людей возрастом 54-64 (но тут явный лидер - Южная Корея)

В мире с компьютера смотрят порно только 14%, предпочитая телефоны. А среди украинцев любителей посмотреть порно на ПК целых 23%

В то время, как время "Евровидения" трафик Порнхаба падал в Мальте и Исландии на, более чем, 30%, в Украине лишь 3% постоянных посетителей предпочитали смотреть песенный фестиваль.

Отметим, что у россиян очень похожие запросы. В фаворитах там вышли: "русское", "хентай", "милф" и "лесбийское".

Что касается запросов, которые в общем определили 2021 год, то на первом месте хентай, на втором - романтика и на третьем - групповой секс. То, что романтика заняла место в топе запросов на порносайте доктор Лори объясняет тем, что "человеческие связи стали гораздо более важными в прошедшем году пандемии. Многие люди пережили одиночество и изоляцию и, возможно, жаждут любви, близости и романтики. Так что, похоже, вторая лучшая вещь для партнера - это романтические фантазии."

Напомним, PornHub будет требовать паспортные данные и настоящее фото от новых пользователей.

Также сообщалось, что Pornhub удалил половину видео на сайте.