Три года лишения свободы условно получил инженер Кременчугского лицея, который выкладывал на порносайт Pornhub видео, "героями" которого были он сам и его жена. Всего мужчина загрузил 28 видео и рассчитывал получать деньги за их просмотры.

Однако вскоре он попал в поле зрения правоохранителей, которые квалифицировали его действия, как изготовление и распространение порнографии (ч.1 и ч.2 ст. 301 УК Украины) и над инженером нависла угроза попасть за решетку на пять лет.

Об этом пишет издание "Полтавщина".

В рамках уголовного производства правоохранители провели экспертизы, которые подтвердили, что все 28 опубликованных видео являются порнографией. Стоимость исследований обошлась МВД в 4576 грн, которые осужденный по решению суда должен возместить.

2 сентября судья Крюковского райсуда Кременчуга Александр Маханьков признал инженера виновным в изготовлении и распространении порнографии и назначил ему 3 года заключения, но от наказания освободил от испытательным сроком - 1 год. Санкции задействованных статей УК Украины предусматривают более жесткое наказание, но обвиняемый во время досудебного расследования 24 июня заключил соглашение с прокурором о признании своей вины, а также способствовал расследованию.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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