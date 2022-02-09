В Великобритании в рамках предложенного правительством закона проверки возраста для просмотра порнографии, могут обязать проверять возраст и соцсети Reddit и Twitter.

Об этом сообщает The Guardian.

Указано, что Reddit и Twitter входят в число немногих основных социальных сетей, которые продолжают размещать большое количество откровенных материалов для взрослых. Министры заявили, что социальные сети, "где доступно большое количество порнографических материалов", должны будут соответствовать тем же правилам проверки возраста, что и другие коммерческие порносайты.

Если правительство примет закон, это может поставить Twitter и Reddit перед выбором: или проверять возраст пользователей, или найти способ удалить материалы для взрослых из своих сервисов в Великобритании.

Предлагаемый закон предусматривает, что британские интернет-пользователи должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность для проверки возраста и, в случае если им есть 18 лет, получить доступ к порно-сайту.

В случае принятия закона, сайты, которые не смогут доказать, что у них есть надежные проверки возраста, могут быть оштрафованы на 10% их глобального дохода регулятором или рискуют быть полностью заблокированными британскими интернет-провайдерами.

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