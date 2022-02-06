В Николаевской области правоохранители задержали женщину, которая снимала порно со своими дочками 9-11 лет и продавала его в Австралию. Там ею заинтересовалась местная полиция, которая обратилась к украинским коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокурора.

"В рамках начатого уголовного производства следствием установлено, что к изготовлению противоправного контента причастна жительница Николаевской области, которая использовала для съемок собственных детей 9 и 11 лет. Женщина действовала вместе со своей 17-летней знакомой", - говорится в сообщении.

Вместе со своей знакомой, утверждают силовики, они придумывали сценарии сексуальных сцен и заставляли детей участвовать в съемках. Фигуранткам дела сообщили о подозрении в изготовлении, распространении, сбыте детской порнографии и в принуждении малолетних детей к участию в создании детской порнографии (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Киеве задержали женщину и ее сожителя за изготовление детской порнографии и развращение несовершеннолетних. Причем пара снимала в порно родных детей женщины.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Черкасской области мужчина насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием.