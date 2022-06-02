В России стали недоступны крупнейшие порносайты в мире - Xvideos и Xnxx, при этом они не были заблокированы Роскомнадзором, сообщает ресурс DTF.

Как сообщается, сайты просто бесконечно загружаются и работают только через VPN.

При этом ошибок при загрузке или переадресации на страницу Роскомнадзора, как обычно бывает при блокировках, нет.

Также сайты не внесены в реестры запрещенных ресурсов. В частности, на сайте реестра запрещённой информации, в реестре пиратских сайтов и в реестре экстремистских сайтов тоже ничего нет.

Напомним, Роскомнадзор грозил заблокировать "Википедию" за статью о вторжении России в Украину.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.