Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призывает на рекламоносителях посылать россиян на три буквы. Некоторое уже это делают.

"Расскажу Вам что такое психологическая война! Обращаюсь ко всем владельцам наружной рекламы Украины" Сделайте Ваш вклад в нашу общую победу над врагом! Каждый самостоятельно и за свой счёт размещает на своём носителе рекламы лозунги типа - "Россия иди на х@й", или помягче типа "Оккупанты - вон из Украины". Не ждите ничьих согласований! Никакой другой рекламы быть не должно" Действуйте!" - пишет Геращенко.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

В нашем онлайне - Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: