В субботу, 26 февраля, антивоенные митинги прошли в 27 городах России:

Москве,

Екатеринбурге,

Иванове,

Новосибирске,

Воронеже,

Петербурге,

Иркутске,

Красноярске,

Перми,

Волгограде,

Твери,

Вологде,

Хабаровске,

Саратове,

Коломне,

Химках,

Нижнем Новогороде,

Самаре,

Железногорске,

Владивостоке,

Белгороде,

Жуковском,

Новочеркасске,

Омске,

Великих Луках,

Зеленограде,

Архангельске.

По подсчетам правозащитного проекта "ОВД-Инфо" задержали 262 участника протестов против войны с Украиной. Больше всего в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Вечером протесты продолжаются. У посольства Украины в Москве собираются люди. Некоторых из участников акции задерживают.

Напомним, звезды шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.

Также мы писали, что Роскомнадзор запретил российским CМИ называть войной "спецоперацию в Украине".

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне - Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: