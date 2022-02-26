Митинги прошли во многих городах РФ. Скриншот из видео

В субботу, 26 февраля, антивоенные митинги прошли в 27 городах России:

  • Москве,
  • Екатеринбурге,
  • Иванове,
  • Новосибирске,
  • Воронеже,
  • Петербурге,
  • Иркутске,
  • Красноярске,
  • Перми,
  • Волгограде,
  • Твери,
  • Вологде,
  • Хабаровске,
  • Саратове,
  • Коломне,
  • Химках,
  • Нижнем Новогороде,
  • Самаре,
  • Железногорске,
  • Владивостоке,
  • Белгороде,
  • Жуковском,
  • Новочеркасске,
  • Омске,
  • Великих Луках,
  • Зеленограде,
  • Архангельске.

По подсчетам правозащитного проекта "ОВД-Инфо" задержали 262 участника протестов против войны с Украиной. Больше всего в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Вечером протесты продолжаются. У посольства Украины в Москве собираются люди. Некоторых из участников акции задерживают.

Напомним, звезды шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.

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