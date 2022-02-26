В субботу антивоенные митинги прошли в 27 городах России. Видео
В субботу, 26 февраля, антивоенные митинги прошли в 27 городах России:
- Москве,
- Екатеринбурге,
- Иванове,
- Новосибирске,
- Воронеже,
- Петербурге,
- Иркутске,
- Красноярске,
- Перми,
- Волгограде,
- Твери,
- Вологде,
- Хабаровске,
- Саратове,
- Коломне,
- Химках,
- Нижнем Новогороде,
- Самаре,
- Железногорске,
- Владивостоке,
- Белгороде,
- Жуковском,
- Новочеркасске,
- Омске,
- Великих Луках,
- Зеленограде,
- Архангельске.
По подсчетам правозащитного проекта "ОВД-Инфо" задержали 262 участника протестов против войны с Украиной. Больше всего в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Вечером протесты продолжаются. У посольства Украины в Москве собираются люди. Некоторых из участников акции задерживают.
Напомним, звезды шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.
Также мы писали, что Роскомнадзор запретил российским CМИ называть войной "спецоперацию в Украине".
На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.
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