Семьям гражданских, погибших и раненых в результате вчерашнего ракетного обстрела Винницы, выплатят соответственно 50 и 25 тысяч гривен.

Об этом решении городской власти сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Telegram-канале.

"Семьям погибших и раненых гражданских жителей Винницы предоставим помощь. Это - 50 и 25 тысяч гривен. Такое решение приняли сегодня", - написал чиновник.

Напомним, российская ракета ударила по Виннице утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, пострадал девятиэтажный дом быта "Юбилейный". Также в результате российского обстрела было уничтожено помещение медицинского центра "Нейромед", расположенного рядом.

В результате удара по состоянию на утро 15 июля погибли 23 человека (в т.ч. три ребенка), 71 человек (в т.ч. трое детей) госпитализирован. В МВД добавили, что за медицинской помощью обратились 117 человек, 18 человек остаются пропавшими без вести.

Ранее мы публиковали видео мамы с погибшей дочкой за час до обстрела Винницы. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Также "Страна" писала о том, что бабушка погибшей в Виннице девочки рассказала о состоянии ее матери.