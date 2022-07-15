Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что известно на данный момент о последствиях удара по Виннице, который войска РФ нанесли 14 июля.

Об этом МВД сообщает в Телеграм-канале.

По состоянию на утро 15 июля погибли 23 человека (в т.ч. три ребенка), 71 человек (в т.ч. трое детей) госпитализирован. В МВД добавили, что за медицинской помощью обратились 117 человек, 18 человек остаются пропавшими.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов добавил, что идентифицировать удалось тела 10 жертв удара. Тела 11 взрослых и двоих детей остаются не идентифицированными.

Напомним, ударом по центру Винницы была уничтожена медклиника, все, кто был внутри, погибли.

Также сообщалось, что в Виннице от обстрела погиб член команды певицы, которая должна была выступить в Доме офицеров, который разрушен также ракетным ударом.

Мы публиковали видео с камеры уличного наблюдения момента ракетного удара по Виннице.

Кроме того, "Страна" побывала на месте событий. Последствия атаки ужасающи. Вокруг эпицентра взрыва повреждены здания, повсюду разбросаны части ракеты. На асфальте лежало очень много окровавленных предметов одежды и вещей, видны пятна крови. Рядом с разрушенными постройками стоят уничтоженные автомобили.