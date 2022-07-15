В Сети появилось видео момента сегодняшнего ракетного удара по Виннице с камеры уличного наблюдения.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно увидеть панику людей после мощного взрыва, некоторые прохожие пытаются убежать, некоторые пригибаются или ложатся на землю.

Кроме того, в Telegram-каналах появились и другие видео с камер наблюдения в Виннице. Известно, что взрывной волной после ракетного удара выбило окна в зданиях на расстоянии 500 метров.

Напомним, после ракетного удара в Виннице уничтожено помещение одного из медцентров, по предварительным данным, там погибли все, кто находился в здании. Также сгорело 25 автомобилей.

По данным ГСЧС, число погибших после ракетного удара по Виннице увеличилось до 23-х человек, среди них трое детей.

При этом в России заявили, что били по "пункту размещения нациков" в винницком Доме офицеров.

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