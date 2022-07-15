Находящаяся в реанимации в тяжелом состоянии винничанка Ирина Дмитриева ничего не помнит о смерти своей дочери Елизаветы, которая погибла во время ракетного обстрела Винницы.

Об этом рассказала мать Ирины Дмитриевой Лариса в интервью "Суспильному".

По словам Ларисы, сразу после взрывов в городе она смогла дозвониться дочери и от нее узнала о смерти внучки.

"Я вижу взрыв. Тут же звоню ей. А она в истерике: "Мама, Лизы нет больше. Попал снаряд. Ее разорвало на части". И все. Больше я не слышала дочь", – рассказала мать Ирины Дмитриевой.

Мать нашла ее в одной из больниц города – Ирину госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Ноги и руки целые. То, что пишут, что оторвало – нет ноги, руки – все целое, но у нее очень тяжелая травма брюшной полости, печени, легких. Сделали операцию. Пока состояние очень тяжелое", – сообщила Лариса.

Мать Дмитриевой говорит, что Ирина не помнит о трагедии и все время спрашивает у врачей, где ее дочь. Они пока не говорят ей правду.

"Ей нельзя говорить, потому что она не выдержит. Она, наверное, забыла. У нее шок, потому что она мне сказала, что Лизы больше нет", – со слезами рассказала бабушка Лизы.

Лариса призналась, что врач запретил говорить дочери о смерти Лизы.

"Сказал, она просто не выдержит. Сразу двоих похороните, если скажете дочери, что ребенок умер. Лиза - это просто ее жизнь. Я не знаю, как она переживет. Я не знаю, как можно пережить такое горе, тем более не похоронить ребенка", – призналась мать Дмитриевой.

Напомним, российская ракета ударила по Виннице утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, пострадал девятиэтажный дом быта "Юбилейный". Также в результате российского обстрела было уничтожено помещение медицинского центра "Нейромед", расположенного рядом.

В результате удара по состоянию на утро 15 июля погибли 23 человека (в т.ч. три ребенка), 71 человек (в т.ч. трое детей) госпитализирован. В МВД добавили, что за медицинской помощью обратились 117 человек, 18 человек остаются пропавшими.