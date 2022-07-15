Минобороны РФ утверждает, что вчерашними ударами по центру Винницы, в результате которого погибли 23 мирных жителя, "уничтожено командование украинскими ВВС".

"13 июля ракетами Калибр был нанесён удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице, где в этот в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", - заявляет Минобороны РФ.

Напомним, российские войска ударили по центру Винницы посреди белого дня ракетами "Калибр". Там была уничтожена медклиника, все, кто был внутри, погибли. Разрушен Дом офицеров, здания и магазины рядом.

На данным момент известно о 23 погибших, среди который трое детей. Отдельно мы рассказывали о смерти маленькой девочки Лизы, которая с мамой во время удара шла по улице. В сети разлетелось видео, на котором они за час до обстрела гуляли по улице. Позже спасатели опубликовали фото погибшей девочки, рядом с которой лежит оторванная нога матери. Мать сейчас находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.

Также сообщалось, что в Виннице от обстрела погиб член команды певицы, которая должна была выступить в Доме офицеров. Еще один член команды в реанимации.

Вместе с тем, публиковали видео с камеры уличного наблюдения момента ракетного удара по Виннице. Взрывной волной после ракетного удара выбило окна в зданиях на расстоянии 500 метров.

Кроме того, "Страна" побывала на месте событий. Последствия атаки ужасающи. Вокруг эпицентра взрыва повреждены здания, повсюду разбросаны части ракеты. На асфальте лежало очень много окровавленных предметов одежды и вещей, видны пятна крови. Рядом с разрушенными постройками стояли уничтоженные автомобили.