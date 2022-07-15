Мэр Винницы Сергей Моргунов в комментарии "Стране" сообщил, что на данный момент 197 человек обратились за медицинской помощью после вчерашнего ракетного удара по Виннице.

"Состоянием на сегодняшнее утро 23 погибших. Госпитализировали 80 человек, из них трое детей, 15 человек в тяжёлом состоянии, четыре - достаточно критические. Врачи сейчас борются за их жизнь. Все реанимации заняты, людям предоставлена вся необходимая медицинская помощь, возле каждого есть медицинский персонал, все обеспечены медикаментами. Важно, чтобы люди, которые в тяжёлом состоянии, вышли из шока и выздоравливали", - сообщил мэр.

Также Сергей Моргунов добавил, что людям, у которых в результате вчерашнего удара пострадали квартиры, предложили вариант временного жилья.

"В основном отели с соответствующим обеспечением продуктами питания и так далее. Вчера мы подготовили 350 мест, но обращений не было. Однако было около 40 обращений по поводу компенсации за повреждённое жильё после вчерашнего ракетного удара", - сказал мэр Винницы.

По его словам, в городе достаточно серьёзная система оповещения сигнала воздушной тревоги.

"Мы с 2014 года занимались этим вопросом. У нас есть не только сирены, но и через громкоговорители, мы призываем людей спускаться в укрытия. Но объективно, на улице много людей. Думаю, после вчерашней ситуации люди будут более внимательно относиться к сигналу воздушной тревоги", - сказал Моргунов.

Мэр Винницы считает, что на данный момент нет нужды эвакуироваться из города.

"Люди из Винницы не выезжают. Наоборот, у нас сейчас появляется много переселенцев из Николаева, Днепра, Запорожье. На этой неделе достаточно активная фаза приезда переселенцев", - отметил он.

Напомним, российская ракета ударила по Виннице утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, пострадал девятиэтажный дом быта "Юбилейный". Также в результате российского обстрела было уничтожено помещение медицинского центра "Нейромед", расположенного рядом.

В результате удара погибли 23 человека, еще 8 считаются без вести пропавшими.

Мы публиковали видео с камеры уличного наблюдения момента ракетного удара по Виннице.