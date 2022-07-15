Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы 14 июля. Среди погибших детей, кроме четырехлетней девочки, - мальчики 7 и 8 лет.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью.

Второй ждал дядю в припаркованном авто. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован. В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней девочки.

14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны с помощью технологии скоростного установления ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка, сообщил Клименко.

Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.

Напомним, российская ракета ударила по Виннице утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, пострадал девятиэтажный дом быта "Юбилейный". Также в результате российского обстрела было уничтожено помещение медицинского центра "Нейромед", расположенного рядом.

Мы публиковали видео с камеры уличного наблюдения момента ракетного удара по Виннице.

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Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.