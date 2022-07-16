Российские военные выпустили по Днепру ракеты Х-101 с самолетов Ту-95 МС из района Каспийского моря.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил Украины в пятницу, 15 июля.

По данным командования, ПВО сбила 4 ракеты, но несколько ракет попало по промышленному предприятию.

Напомним, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что в результате ракетного удара по Днепру погибли три человека, еще 15 получили ранения. По словам чиновника, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в связи с ракетными ударами перебои с водой могут быть в районе улицы Рабочей и Южного машиностроительного завода.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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