Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в связи с ракетными ударами перебои с водой могут быть в районе улицы Рабочей и Южного машиностроительного завода.

Об этом он предупредил в своем Фейсбуке.

В Телеграм-каналах тем временем пишут, что сегодня были нанесены ракетные удары как раз по району "Южмаша", известного как главный производитель ракетно-космической техники в Украине.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.