Певица София Ротару высказалась по поводу ракетного обстрела Винницы, в результате которого погибли 23 человека (в т.ч. три ребенка).

Она опубликовала Instagram-сторис с фото последствий ракетного удара по Виннице.

К фото трагедии она прикрепила эмодзи в виде разбитого сердечка.

На одной из сторис изображена красная ракета и дата удара по Виннице.

Каких либо комментариев она добавлять не стала.

Отметим, что последний пост в Инстаграме Ротару был опубликован еще 28 февраля.

А еще в начале войны сын и внук Софии Ротару пытались на лодке сбежать из Украины в Молдову. Их задержали около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. Все они были задержаны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.