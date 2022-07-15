Россия применяет комплексы С-300 для ударов по наземным целям в Украине благодаря их модернизации с помощью GPS-навигаторов.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Жданов.

По его словам, такое "переоснащение" малоэффективно, т.к. ракета С-300, разработанная для уничтожения воздушных целей, несет слишком малый заряд для поражения наземных.

Тем не менее, достаточное количество осколков, позволяет ее применять и по земле, говорит Жданов.

"Сильные разрушения она не может нанести за счет особенности заряда, но количество обломков при взрыве этой ракеты просто безумное. Поэтому они ее действительно применяют", - сказал он.

Ранее британская разведка заявляла, что у России истощаются запасы высокоточного оружия, поэтому она начинает применять более устаревшее, совершая с его помощью удары с воздуха и с кораблей.

Напомним, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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