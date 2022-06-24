Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

В командовании рассказали, что военнослужащий подразделения ПВО 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева сбил самолет из ПЗРК Игла.

Где это произошло, не сообщается.

"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен с ПЗРК "Игла". Кстати, данный зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации, и получил соответствующую подготовку своей специальности, о чем свидетельствует сбитый "Грач"", - говорится в сообщении командования.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.