Мэр Славянска Вадим Лях подтвердил информацию о погибшем человеке в результате обстрела города.

Об этом мэр рассказал в видеообращении.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Использовались кассетные заряды. Есть погибший, есть раненые", - сообщил Вадим Лях.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ наступают в сторону Славянска.

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