В Сети появились фото и видео последствий обстрела города Бахмут в Донецкой области.

Соответствующие кадры опубликовала Национальная полиция Украины.

В результате обстрела Нового микрорайона разрушены помещения на Центральном рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома. Есть пострадавшие.

Ранее мы писали, что 14 июля в Бахмуте Донецкой области в результате обстрела погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.