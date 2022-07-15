15 июля россияне нанесли удары по Константиновке и Бахмуту в Донецкой области. В Константиновке удар пришелся в районе жилой пятиэтажки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Здание осталось без окон, один человек получил ранения, сообщил губернатор.

Национальная полиция также опубликовала видео последствий сегодняшних ударов по Бахмуту и Константиновке.

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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