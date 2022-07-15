В Одессе мужчина подорвался в море на неизвестном взрывном устройстве. Взрывом ему оторвало голову.

Об этом сообщает в Telegram Оперативное командование "Юг".

По данным ОК "Юг", трагедия случилась на одном из пляжей города.

Напомним, на одесских пляжах вход в море перекрыли ограждением, чтобы обезопасить людей от мин. Кроме того, в этом сезоне запрещено купаться и в других (внутренних) водоемах региона (реках, озерах), в том числе потому, что перед началом сезона они не проходили соответствующую ежегодную проверку.

Однако зачастую люди пренебрегают запретами. Так, 2 июля в курортном поселке Каролино-Бугаз в Одесской области погиб человек. Это произошло в результате детонации мины на пляже. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на взрывчатке и погиб, еще один человек получил контузию.

Кроме того, мы писали о том, что 11 июня на одесском пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.