Днем 14 июля сообщили об обстреле автовокзала "Центр" в Донецке.

В "ДНР" заявили, что в результате обстрела погибли как минимум два человека и ранены трое. Также в "республике" считают, что обстрел произвела из американских гаубиц М777 украинская сторона.

В Телеграм-каналах появились видео последствий обстрела. На них видны множественные повреждения автомобилей и зданий.

Также с места трагедии публикуют фото, на которых виден погибший водитель маршрутки и убитая женщина на асфальте.

Ранее "Страна" сообщала о ракетном ударе по центру Винницы, в результате которого погибли минимум 23 человека. Мы ведем онлайн о событиях в этом областном центре.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.