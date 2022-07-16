В Никополе Днепропетровской области ночью под мощным обстрелом оказался жилой сектор – за ночь зафиксировано 15 "прилетов" из "Града". Есть прямые попадания в жилые дома.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Повреждено 12 пятиэтажных домов, школа и ПТУ.

"Полностью последствия уточняются. Уже известно о том, что одна женщина ранена, возможно нахождение людей под завалами, работают спасатели", - сообщил он.

Также публикуются фото поврежденной многоэтажки.

Напомним, что накануне российские военные ударили по городу Днепр ракетами с Каспийского моря. Четыре удалось сбить.

Губернатор сообщил о трех погибших после ракетного удара по Днепру. Полтора десятка человек ранены.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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