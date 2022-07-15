Служба безопасности Украины заявляет, что задержала в Николаевской области корректировщиков недавних обстрелов Николаева и Баштанки.

По версии СБУ местные жители собирали информацию о местах дислокации украинских и передавали ее российским кураторам через каналы закрытой связи. После чего по целям россияне наносили удары.

Ранее мы писали, что сегодня, 15 июля, россияне вновь обстреляли Николаев. Ракетный удар был нанесен по двум крупнейшим университетам в городе. Россияне выпустили не менее 10 ракет.

Как выяснилось позже, повреждены Николаевский национальный университет и Национальный университет кораблестроения.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.