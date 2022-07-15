Мэр Николаеве Александр Сенкевич заявил, что утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело более десятка сильных взрывов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Также Сенкевич призывал жителей города не выходить из укрытий и домов.

В местных телеграм-каналах пишут, что после ударов по Николаеву над городом поднимается дым.

Напомним, вчера в Николаеве оккупанты выстрелили по школам. Мы публиковали видео последствий ракетного удара по городу.

В этот же день в Николаеве россияне разбомбили отель. Было также повреждено здание ТРЦ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.