Российские войска завершают оперативную паузу в боях на Донбассе, которая длилась порядка десяти дней. Об этом сообщает Институт изучения войны.

"За минувшие сутки россияне провели несколько наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка. То есть российские войска пытаются возобновить наступление", - говорится в сообщении.

Также в институте добавили, что хотя сейчас бои не носят масштабный характер, они могут быть расширены в ближайшие 72 часа.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.