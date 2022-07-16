Российские оккупанты возобновили штурм Углегорской ТЭС после перегруппировки. Сейчас там продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное-Новолуганское и Доломитное-Семигорье под взрывы огня украинских воинов захлебнулись. Такая же судьба ждала и в направлении Роты-Вершина. Противник отошел. После перегруппировки восстановил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе уточнили, что бойцы ВСУ также сумели отбить наступление россиян из Спорного на Ивано-Дарьевку к юго-востоку от Северска в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.