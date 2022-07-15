В "Мультиплексе" рассказали, как работают украинские кинотеатры во время воздушной тревоги.

Сообщается, что если звучит воздушная тревога, сеанс тут же прерывается, оставаться в зале нельзя,

При этом если тревога будет длиться меньше 30 минут, сеанс продолжат. А вот если больше 30 минут, продолжать не будут. Но обещают билет обменять на новый.

Напомним, кинотеатры в Киеве возобновили свою работу еще в конце апреля. О возобновлении работы объявили две сети: "Планета кино" и "Мультиплекс". Ранее билеты продавали по сниженным ценам. Обе сети часть средств от продаж направляют на нужды ВСУ. Обязательное условие для возобновления работы - подземный паркинг, в который зрители будут спускаться в случае воздушной тревоги.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.