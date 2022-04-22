В Киеве открылись кинотеатры. О возобновлении работы объявили две сети: "Планета кино" и "Мультиплекс".

"Основная причина - надо пытаться работать и восстанавливать бизнес. Также понимаем, что надо перезапускать экономику страны", - сообщил совладелец "Планета Кино" Дмитрий Деркач в комментарии "Стране".

Он уточнил, что кинотеатры в Киеве открылись только вчера. Во Львове "Планета кино" работает уже почти месяц.

В прокате обеих сетей кинотеатров пока нет новинок - крутят фильмы, которые зрители уже видели на экранах. Но с мая планируют добавлять премьеры - в частности, нового "Бэтмена".

Билеты продают по сниженным ценам. Обе сети часть средств от продаж направляют на нужды ВСУ. Обязательное условие для возобновления работы - подземный паркинг, в который зрители будут спускаться в случае воздушной тревог

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Также "Страна" рассказывала, что студия Walt Disney остановила прокат фильмов на территории России. Кроме того, санкции против России ввела студия Warner Bros, отметив за день до российской премьеры фильма "Бэтмен" с Робертом Патиссоном.