В Киеве за время войны воздушная тревога звучала более 20 суток
Воздушная тревога с начала войны в Киеве звучала суммарно более 20 суток.
По данным приложения "Киев Цифровой" воздушная тревога длилась с 24 февраля 481 час 26 минут.
Это 20 суток, 1 час и 20 минут.
За время военного положения тревога звучала в Киеве 447 раз.
Ранее мы писали, что в Верховную Раду внесли законопроект №7546, которым предлагается ввести наказания для бизнеса за работу во время воздушной тревоги. В частности, предлагают ввести такие варианты наказаний для нарушителей: штраф от 17 до 51 тысячи гривен; исправительные работы на срок до 2 лет; ограничения свободы на срок до 3 лет.
Напомним, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.