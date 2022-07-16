Украинские военные отбили штурм войск РФ у Северска, Бахмута и Углегорской ТЭС. Сводка Генштаба ВСУ 16 июля
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 16 июля, в которой говорится, что российские войска пытались штурмовать населенные пункты у Северска и Бахмута, а также безуспешно атаковали Углегорскую ТЭС.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Россияне предприняли несколько штурмов, чтобы улучшить тактическое положение у Северска и Бахмута.
А именно - в районах Ивано-Дарьевки, Григоровки, Новолуганского, Семигорья.
Также были попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Генштаб сообщает, что все эти наступления успеха не имели.
Кроме того, в командовании рассказали о ситуациях на других направлениях.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял позиции украинских войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.
На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск. Агрессор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпаново и Богородичного.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Белогорье, Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселке и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.
На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения.Противник наносил авиационные удары в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.