Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") главком ВСУ Валерий Залужный "синхронизировал" с украинской стороны запрос о военной помощи с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении о телефонном разговоре между ними на странице главкома в Telegram.

По словам Залужного, он сообщил Милли, что ВСУ стабилизировали ситуацию на фронте.



"Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", – сказал главком.

Ранее мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начштабов США генералом Марком Милли заявил, что Украина дорожит западным оружием и не допустит, чтобы оно попало в руки террористов.

Также "Страна" сообщала, что глава штабов США пообещал Валерию Залужному поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.