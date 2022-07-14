Сухопутной угрозы Киеву пока нет, Россия не сможет резко перенести боевые действия под украинскую столицу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По его словам, Киев надежно охраняется украинской армией.

"Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев невозможен", – сказал Залужный.

Сегодня самая большая опасность для столицы – ракетные удары, объяснил главком.

Ранее мы писали, что по словам Валерия Залужного, украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу переданного союзниками вооружения и не допустит его попадания в руки террористов.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.