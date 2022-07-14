Залужный сообщил послу США, что сухопутной угрозы Киеву нет, но сохраняется опасность ракетных ударов
Сухопутной угрозы Киеву пока нет, Россия не сможет резко перенести боевые действия под украинскую столицу.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По его словам, Киев надежно охраняется украинской армией.
"Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев невозможен", – сказал Залужный.
Сегодня самая большая опасность для столицы – ракетные удары, объяснил главком.
Ранее мы писали, что по словам Валерия Залужного, украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу переданного союзниками вооружения и не допустит его попадания в руки террористов.
Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.
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