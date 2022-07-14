Украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу переданного союзниками вооружения и не допустит его попадания в руки террористов.

Об этом заявил в разговоре с главой объединенного комитета начштабов США генералом Марком Милли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Скриншот: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ

Напомним, что ранее в издании Financial Times появилась статья о том, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Однако после этой статьи представитель Пентагона ответила, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства. Но в Белом доме заявили, что "разделяют обеспокоенность" по поводу судьбы американских вооружений в Украине.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк после западных публикаций заявил, что вооружение состоит на тщательном учете и отправляется на фронт. А утверждения о том, что это не так, являются российской пропагандой.