Четвертая встреча Контактной группы по Украине ("Рамштайн") состоится 20 июля в онлайн-формате. Министры обороны стран, которые дают Киеву вооружения, обсудят новые возможности поставок.

О дате встречи говорится в сообщении Пентагона о телефонном разговоре его главы Ллойда Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Госсекретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится онлайн 20 июля, и обменялись мнениями о будущей помощи США и союзников Украине через формат Контактной группы по обороне", - заявили в Пентагоне.

Напомни, первые две встречи прошли на военной базе "Рамштайн" в Германии, третья - в Брюсселе.

Мы рассказывали, что после третьей встречи в формате "Рамштайн", на которой собрались министры обороны около 50 стран, Украине пообещали новые поставки вооружения. Также по итогам встречи глава Пентагона сообщил, что США предоставят дополнительный пакет помощи в сфере безопасности на сумму 1 млрд долларов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.