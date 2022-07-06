Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов", - сказал он.

Он заявил, что отказ участвовать в поставках сделал венгерско-украинскую часть границы самой безопасной, "поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии".

Сийярто призвал относиться к решению по-соседски, и заявил, что для Венгрии главная цель - не вовлекаться в войну.

Он напомнил, что Венгрия столкнулась с самой большой в истории страны гуманитарной нагрузкой, и попросил вместо благодарности "не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений".

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС нужно не расширять санкции против РФ, а работать над переговорами о перемирии.

Кроме того, эмбарго на российские нефть и газ в Венгрии называют "выстрелом в ногу и выстрелом в лёгкие".

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